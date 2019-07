Multa per a l'home que va circular amb cadira de rodes per la Ronda Litoral

La Guàrdia Urbana ha multat amb 90 euros el jove que va circular amb cadira de rodes per la Ronda Litoral per anar per una via d'accés prohibit per als vianants. Dues setmanes després que es produís la infracció, el cos policial ha identificat el jove, que té uns 30 anys i viu al districte de Sants-Montjuïc. Segons assegura el sotscap de la Unitat d'Investigació i Prevenció de l'Accidentalitat, David Vázquez, el jove podria haver accedit a la Ronda Litoral pel tram de passeig de la Zona Franca.Un cop conclosa la investigació, Vázquez condemna una acció que considera "contrària a la convivència" i que és un "menyspreu total" per les normes. "No ens podem permetre infraccions tan greus com la que hem vist", apunta Vázquez després de recordar que l'any passat 21 persones van morir per accidents de trànsit a la ciutat.La central de coordinació de la Guàrdia Urbana va rebre tres avisos quan el jove circulava amb la cadira de rodes per la Ronda Litoral, però en el moment en què van arribar els agents ja no hi era. Després que el vídeo arribés a la Unitat d'Investigació un cop ja s'havia difós per les xarxes socials, es va procedir a la investigació per identificar l'infractor.Segons Vázquez, les inscripcions a la cadira de rodes i l'estil de vestir del jove han estat clau per a la identificació del jove, que no és la primera vegada que comet infraccions, cosa que també ha facilitat la investigació perquè era algú conegut per la policia. "Totes les informacions apuntaven a una persona", remarca Vázquez. Un cop identificat per agents de la Guàrdia Urbana a casa seva, el jove va reconèixer els fets.Pel sotscap de la Unitat d'Investigació i Prevenció de l'Accidentalitat, aquesta infracció obliga a que la ciutadania es "replantegi" l'ús de la via en una ciutat amb una mobilitat "complexa" i "variada". "Tots els tipus de mobilitat han de fer ús dels espais que se'ls habiliten", diu Vázquez, que remarca que les persones amb cadires de rodes han de circular per vies reservades als vianants."L'any passat van morir 21 persones en una cosa tan humana com desplaçar-se a la feina i a casa", recorda el sotscap de la Unitat d'Investigació i Prevenció de l'Accidentalitat, que també apunta les més de 200 persones ferides greus que han patit lesions medul·lars irreversibles per accidents de trànsit. "Són accions que van clarament en contra de la integritat i la seguretat", conclou Vázquez sobre el cas.

