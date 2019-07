Tres platges de València, tancades per residus abocats en sèquies

Els residus que arriben al mar a través de 20 sèquies situades entre València i Sagunt, i procedents de cases disseminades que no compten amb xarxes de clavegueram, són la causa de la contaminació que ha obligat a tancar en les últimes setmanes diverses platges de la demarcació de València. Aquest dimarts han estat tancades al bany dues platges al Puig de Santa Maria i una a Massamagrell; en els tres casos per superar els nivells permesos del bacteri Escherichia coli, present en l'intestí, la femta i l'orina, segons publica el Diari la Veu. El director general d'Aigües de la Generalitat, Manuel Aldeguer, ha assegurat a EFE que el problema procedeix de "molts habitatges" disseminats per zones d'horta de municipis situats entre la capital valenciana i Sagunt, on hi ha una vintena de sèquies que van directament al mar o a barrancs. "En aquestes zones d'horta hi ha una agricultura molt potent i tradicionalment molts dels agricultors han viscut en el camp en cases que tenen connectades la seva eixida d'aigües negres a les sèquies", ha indicat.Encara que els diferents ajuntaments han anat col·locant xarxes de clavegueram i desconnectant les sèquies perquè els residus no vagin a elles, "encara queden moltes cases connectades a elles i, quan obrin les comportes, l'aigua va directament a la platja o al barranc", ha explicat."És un volum d'aigua reduït que sol tindre una contaminació d'Escherichia coli superior a la que té l'aigua de reg perquè hi ha abocaments fecals d'habitatges", ha afegit. Segons Aldeguer, no es pot parlar "del punt d'abocament, sinó dels punts d'abocament", i són "abocats puntuals, curts i que no tenen una contaminació molt elevada. Però, si en aquest moment s'ha pres una mostra de la platja, podem trobar el bacteri"."No es tracta de depurar l'aigua de la sèquia, es tracta de desconnectar els habitatges que estan connectats a les sèquies i connectar-los a una xarxa de clavegueram perquè l'aigua arribe a la depuradora", ha assenyalat Aldeguer, que ha matisat que "no es tracta d'un problema de les depuradores ni dels vaixells". En aquest sentit, està previst iniciar des de la Direcció General "gestions amb els ajuntaments per a oferir-los col·laboració tècnica i econòmica per a arribar al màxim d'habitatges, perquè sabem que al 100% no podrem arribar".Preguntat per si es tenen comptabilitzats els habitatges que aboquen els seus residus a les sèquies, el director general ha respost que són "molts" i que estan "disseminats per l'horta des de quilòmetres a dalt". "És més còmode fer un forat a la sèquia i abocar allí els residus, cosa que es fa des de temps immemorials", ha indicat Aldeguer.El director general ha agregat que el problema dels ajuntaments que van desconnectant tots els que poden és que, com que estan lluny d'on està la depuradora o els col·lectors, han de ficar un bombament o conducció "i hi ha consistoris que no tenen capacitat econòmica" per a fer-ho, encara que "vindria molt bé" solucionar un percentatge important malgrat que no es resolguera el 100%.En aquest sentit, ha assenyalat que contractaran un consultor que detecti on estan els problemes, encara que ha matisat que és una cosa que han de fer "de la mà dels ajuntaments", als quals oferiran aquesta possibilitat. De fet, ha explicat que aquesta mateixa setmana celebraran una reunió amb algun ajuntament per a tractar aquest problema i, mentrestant, "es poden fer pegats i intentar que no hi haja abocat al mar", però, per a solucionar aquest tema, "que ve de tota la vida", cal invertir "per motius de salut i de la imatge de les platges".Aldeguer ha destacat que al territori valencià es prenen mostres de l'aigua de les platges una vegada per setmana, quan podria fer-se cada quinze dies, i, quan es detecta alguna cosa, encara que sigui una concentració baixa, "intensifiquem el mostreig".Des del mes de juny passat, diverses platges de la demarcació de València també han estat tancades al bany i, posteriorment, reobertes després de detectar en elles el mateix bacteri. A mitjan juny, els ajuntaments de València i Alboraia van restringir el bany un dia a les platges de la Malva-rosa, el Cabanyal i la Patacona a causa de la troballa de bacteris coliformes en una anàlisi de l'aigua realitzat per la Conselleria de Medi Ambient.Així mateix, a la fi de juny les platges de la Patacona i Port Saplaya Nord d'Alboraia (València) es van tancar dos dies al bany en haver detectat nivells elevats de paràmetres microbiològics. La primera setmana de juliol també van ser tancades i, posteriorment, reobertes les platges de la Malva-rosa i la Devesa, després de determinar els resultats de les analítiques que ja no se superaven els nivells permesos del bacteri Escherichia coli.

