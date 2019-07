Nou gir de temps: torna el sol i la calor

A mitjà termini es preveu de cara a dijous i divendres un ascens moderat de la temperatura, sobretot a les comarques de l'interior. pic.twitter.com/hEJ8gjpsuV — Meteocat (@meteocat) 9 de juliol de 2019

Aquest dimecres no té res a veure amb el dimarts: temperatures a l'alça, el sol predomina pràcticament a tot arreu i ni rastre de tempestes. Fins dissabte i segons informa el Meteocat , les temperatures aniran pujant arreu del país, i només seria a partir de diumenge que podrien tornar els ruixats.Les previsions meteorològiques per aquest dimecres apunten que serà una jornada tranquil·la que comença amb temperatures més baixes, sobretot en punts de l'interior, gràcies a la pluja ja que ha refrescat. Malgrat això, al llarg del dia aniran pujant fins als 30 graus. En alguns punts, com Girona o Lleida, les temperatures poden arribar als 33 i 34 graus respectivament. Només en alguns punts de la Cerdanya o Ripollès podrien arribar a caure algunes gotes, ja que sí que s'esperen alguns núvols en aquella zona a partir de la tarda.De cara al cap de setmana, les màximes podrien tornar a situar-se prop dels 40 graus en punts de Ponent. Per tant ambient càlid, assolellat, calor, i un matí fresc el d'aquest dimecres a causa de la refrescada de les tempestes intenses d'aquest dimarts, que han deixat acumulacions de més de 50 litres en alguns punts del país. A Terrassa, en mitja hora, es van acumular fins a 28 litres.

