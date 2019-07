Un despreniment, possible causa del descarrilament d'un tren al Ripollès

#ProteccioCivil de la Generalitat desactiva el pla #PROCICAT pel descarrilament d'un tren de Rodalies a Toses al Ripollès



Not de premsa https://t.co/YVRHW3Trcu — Protecció civil (@emergenciescat) July 9, 2019

Dos dels passatgers del tren que ha descarrilat al túnel de Toses aquest dimarts a la nit han hagut de ser atesos per crisi d’ansietat, segons ha informat Protecció Civil. Tots dos han estat atesos al lloc de l'incident, han estat considerats ferits lleus i no ha calgut traslladar-los a cap centre sanitari. La resta de viatgers han resultat il·lesos.Finalment eren 38 persones les que hi viatjaven comptant-hi el conductor, i no 36 com s’havia dit en un primer moment. Els fets han tingut lloc poc després de les nou de la nit quan, possiblement per un despreniment de roques -segons la hipòtesi que barallen els serveis d’emergència-, el comboi de la línia R3 que es dirigia a Puigcerdà ha descarrilat uns dos quilòmetres més amunt de l’estació de Toses, en sentit Puigcerdà, segons informa Renfe. La companyia iniciarà aquest matí la investigació dels fets.La companyia ferroviària ha enviat un altre tren fins al punt del descarrilament per recollir els passatgers i retornar-los a Toses, des d’on han pogut seguir el viatge per carretera.Els afectats han pogut romandre dins del comboi accidentat fins a l'arribada de l’altre tren, on hi havia efectius dels Bombers i del Sistema d’Emergències Mèdiques (SEM) que els han ajudat en les tasques d’evacuació fins a l'estació de Toses. Allà els esperaven sis taxis, activats per Renfe i Adif, per portar-los fins a la seva destinació.Els Bombers han desplaçat onze dotacions entre les quals hi havia efectius del Grup d'Actuacions Especials (Grae), que han inspeccionat la zona. També s’ha activat la Creu Roja per portar mantes i aigua als passatgers afectats. A banda, Adif, l’empresa que gestiona la infraestructura ferroviària, ha activat el seu Pla d’Autoprotecció PAU en nivell 1.Cap a la una de la matinada, Protecció Civil ha desactivat la fase d’alerta del Pla de protecció civil de Catalunya (PROCICAT) per emergències en el transport de viatgers per ferrocarril, un cop la incidència s’ha donat per tancada.A hores d'ara tots els passatgers ja han pogut marxar de l'estació cap als seus domicilis i la circulació de trens resta tallada entre Puigcerdà i Ribes de Freser. Tècnics de Renfe treballen des d'aquest dimecres a primera hora per encarrilar el tren accidentat i poder-lo retirar durant la jornada. Hi ha un únic eix descarrilat.Adif haurà d'avaluar després els danys causats en la infraestructura abans de decidir quan es pot restablir el servei ferroviari. Mentrestant hi ha un servei alternatiu per carretera entre Ribers de Freser i Puigcerdà.Renfe ha activat un servei de transport per carretera per cobrir el tram entre Ribes i Puigcerdà que ha quedat afectat pel descarrilament. Arran de la incidència, el servei romandrà interromput en aquest tram, de manera que s'ha desplegat el servei de transport alternatiu.Un cop s'hagi retirat el comboi, el que es preveu durant aquest dimecres, els tècnics d'Adif podran començar a abordar els danys en la infraestructura. Les causes del descarrilament s'estan investigant i encara no s'han determinat, segons ha destacat Renfe en el seu comunicat.

