​Un tren amb 35 passatgers descarrila al Ripollès

Un tren de la línia R3 de Rodalies amb destinació a Puigcerdà ha descarrilat entre Planoles i la Molina poc després de les nou de la nit, segons ha informat Renfe. A dins del comboi hi viatjaven 35 persones, que segons la mateixa font no han sofert lesions. Els 35 passatgers seran transbordats a un altre tren per evacuar-los fins a l'estació de Toses, on continuaran fins al seu destí en autobús.Segons Renfe, el descarrilament ha tingut lloc a dins d'un túnel, per la qual cosa s'ha sol·licitat ajuda externa. Tècnics d'Adif i de Renfe s'han desplaçat fins al punt del descarrilament per avaluar la incidència. Pel que fa a l'evacuació, des de Renfe s'indica que es durà a terme tan aviat com sigui possible.Segons han explicat els Bombers, al tren hi viatjaven els 35 passatgers més el maquinista, que després del descarrilament ha ajudat els passatgers a baixar del comboi. El cos d'emergències ha enviat efectius de Grae i nou dotacions a lloc de l'incident. Indiquen que no hi ha hagut ni ferits ni atrapats, i que tampoc s'ha generat ni foc ni fum.El tren ha quedat a dins d'un túnel dos quilòmetres més endavant de l'estació de Toses en direcció a Puigcerdà. S'ha tallat l'electricitat de la catenària per evitar accidents mentre es treballa en les tasques d'evacuació.De la seva banda, Protecció Civil ha activat el pla d'emergències Ferrocat. La mateixa font indica que Adif, l'empresa que gestiona la infraestructura, ha activat el seu Pla d'Autoprotecció PAU en nivell 1.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 5,90€ al mes, perquè la informació de qualitat té un valor.

Fes-te subscriptor