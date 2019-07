El govern espanyol va espiar el conseller d'Exteriors i tres delegats

El govern espanyol va espiar l'acció exterior del Govern a Europa per demostrar que l'activitat que hi duu a terme continua vinculada a la causa independentista, i per sol·licitar al TSJC, així, que tanqui les delegacions catalanes de Londres, Ginebra i Berlín. Així ho afirmen TV3 i Eldiario.es, que han tingut accés a la documentació aportada a la denúncia del TSJC que inclou missatges confidencials.En concret, la documentació inclou comunicacions de les ambaixades espanyoles al Regne Unit, a Suïssa i a Alemanya. Sempre segons aquests dos mitjans, s'informa del dia a dia dels delegats, de les reunions que mantenen i amb qui o de la seva activitat a les xarxes, entre d'altres.Altres documentacions aportades són informes que descriuen actes organitzats per la Generalitat a l'exterior, i n'aporten opinions valoratives tant dels esdeveniments en ells mateixos com dels seus protagonistes.Les investigacions, segons indiquen els dos mitjans, impliquen els cossos de les ambaixades espanyoles en aquests tres països com la missió espanyola davant les Nacions Unides a Ginebra. Del delegat català a Suïssa, per exemple, se'n diu que és un "activista" i que treballa "en contra" dels interessos generals de l'Estat. A més, en qüestiona la situació legal a Suïssa.També segons TV3 i Eldiario.es, l'informe aportat per l'ambaixada Alemanya assegura que les delegacions catalanes a l'estranger tenen instruccions del president d'ERC, Oriol Junqueras, perquè contactin amb representants de les congregacions eclesiàstiques als seus països amb la "finalitat" d'obtenir el suport de l'Església per "millorar la situació dels polítics presos catalans".Aquest mateix informe també investiga l'acció de la delegada a Berlín, de la qual es considera que, com el de Suïssa, es dedica a "difondre el missatge independentista". Se la considera clau a l'hora de "potenciar la imatge internacional del procés".El ministeri d'Exteriors espanyol evita fer comentaris sobre el tema, però admet que és part de la seva funció "vigilar de prop qualsevol activitat que pretengui perjudicar la imatge d'Espanya a l'exterior i, en particular, totes les que el seu objectiu sigui el projecte independentista del govern de Catalunya".Fonts del ministeri capitanejat per Josep Borrell asseguren que no faran comentaris "sobre processos judicials en marxa" ni tampoc sobre "informacions relacionades amb documentació reservada" de les ambaixades "que mai s'haurien d'haver filtrat".