Repetir les eleccions tampoc asseguraria la governabilitat a l'Estat, segons una enquesta

L'estancament de les converses entre Pedro Sánchez i Pablo Iglesias ha posat sobre la taula la possibilitat d'una repetició electoral a l'Estat. Ara bé, aquesta segona volta de les eleccions del 28-A no mantindrien gairebé intacte l'escenari, segons una enquesta publicada aquest dimarts per Eldiario.es . Hi hauria fuga de vots, però les aliances continuarien igual de poc clares que ara. El principal canvi, seria, un augment notable de l'abstenció, que escalaria fins a més del 32%.Pel que fa al repartiment de cadires al Congrés, el PSOE tornaria a imposar-se i, fins i tot, milloraria els seus resultats. La formació de Pedro Sánchez sumaria 131 escons, vuit més que actualment. Ara bé, Units Podem i les seves coalicions caurien, passant de 42 a 33. Aquest escenari deixaria, de nou, els socialistes lluny d'una majoria clara.El PP, per la seva banda, remuntaria una mica i creixeria dels 66 actuals a 79 escons. Ciutadans, en canvi, en perdria cinc i recularia fins a les 52 cadires. Vox també veuria reduïda la confiança de la població, de 24 a 18.Pel que fa als partits independentistes, Esquerra Republicana de Catalunya tornaria a imposar-se malgrat perdre un escó, tot quedant-se així en 14. Junts per Catalunya també en perdria un: de 7 diputats a 6.

