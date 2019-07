El Govern prepara un pla de xoc per atendre els menors que dormen al carrer

El conseller de Treball, Afers Socials i Famílies, Chakir El Homrani, ha anunciat aquest dimarts que el Govern posarà en marxa un pla de xoc per atendre els menors estrangers no acompanyats (MENA) que dormen al carrer. La Generalitat preveu coordinar el pla amb l'Ajuntament de Barcelona, després de detectar un augment de joves sense sostre.L'objectiu del pla és reforçar l'atenció dels menors que no volen estar sota la protecció de la DGAIA i per intentar que tornin a integrar-se al sistema."Estem treballant conjuntament per poder donar una resposta a una qüestió complexa i que és minoritària però que ens preocupa per l'alta vulnerabilitat d'aquests joves", ha assegurat El Homrani.En paral·lel la Direcció General d'Atenció a la Infància i l'Adolescència (DGAIA) ha convocat una taula amb els Mossos d'Esquadra, l'Ajuntament de Barcelona, el Consorci de Serveis Socials de Barcelona i Salut per revisar un per un els menors joves que es trobin al carrer.

