Accident laboral mortal en una empresa de palets de Bellpuig

Els Mossos han posat el fets en coneixement del jutjat d'instrucció en funcions de guàrdia de Lleida i del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies, seguint el procediment establert en cas d'accidents laborals amb víctimes mortals.

Un veí de Golmés (Pla d'Urgell) de 43 anys ha perdut la vida aquest dimarts a la tarda en un accident laboral que ha tingut lloc a les instal·lacions de l'empresa Chep de Bellpuig (Urgell), situada a la carretera d'Ivars d'Urgell i dedicada a la fabricació de palets i contenidors. Els Mossos han rebut l'avís de l'accident poc abans de les tres de la tarda.L'home treballava a la línia de producció de palets i caixes de plàstic i, per causes que es desconeixen, s'ha precipitat damunt seu material de producció, segons han explicat fonts policials. Altres treballadors de l'empresa han pogut alliberar la víctima però, tot i la ràpida actuació, els serveis d'emergències ja no han pogut fer res per salvar-li la vida.S'han desplaçat al lloc dels fets tres patrulles dels Mossos d'Esquadra, Bombers de la Generalitat i treballadors del Sistema d'Emergències Mèdiques (SEM).

