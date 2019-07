Una víctima de l'1-O insta per via judicial Millo a reconèixer que va mentir al Suprem

La declaració de l'exdelegat del govern espanyol a Catalunya, Enric Millo com a testimoni al judici de l'1-O podria tenir conseqüències jurídiques. Marta Torrecillas, víctima de les càrregues policials el dia del referèndum de l'institut Pau Claris de Barcelona. Torrecillas va denunciar que un policia va retorçar-li els dits de la mà, li va tocar els pits i la va llençar per les escales del centre.Al Tribunal Suprem, Millo la va acusar de mentir sobre l'actuació policial i les agressions que va rebre, va assegurar que ella mateixa havia desmentit la seva denúncia pública i també que ell havia comparegut públicament per agrair-li la rectificació. Tres fets que Torrecillas considera falsos.Per això ha presentat una sol·licitud de conciliació, a la qual a tingut accés, a través de la qual insta l'exdelegat a comparèixer en seu judicial per reconèixer que va mentir al Suprem. El procediment s'emmarca en la llei de jurisdicció voluntària i ara el jutjat ha de fixar un dia i hora perquè Millo i comparegui. Si l'exdelegat s'hi presenta, les dues parts poden arribar a un acord sobre les qüestions que caldria desmentir i també sobre la via a través de la qual s'hauria de publicar la rectificació.

en dos mitjans de comunicació de gran tirada en català i dos en castellà i també reclama una indemnització de 6.000 euros.En cas que Millo es negui a comparèixer, Torrecillas hauria d'estudiar la possibilitat d'interposar contra ell una demanda per danys a l'honor. L'advocat de Torrecillas, Xavier Monge, argumenta que en cas de voler presentar una denúncia per fals testimoni, qui estaria legitimat per iniciar el procediment serien els processats en el marc del judici de l'1-O.

