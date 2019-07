VÍDEO La protagonista de l'agressió lesbòfoba i anticatalana al metro de Barcelona es justifica: «Hi havia nens davant»

La chica que insultó ayer a @carlunsky en el metro de Barcelona, por su condición de lesbiana, ha querido ponerse en contacto con La Vanguardia, y dar su versión de los hechos. pic.twitter.com/32u4CfsHEE — La Vanguardia (@LaVanguardia) 9 de juliol de 2019

La protagonista de l'agressió verbal de caràcter lesbofòbic i anticatalana al metro de Barcelona ha donat la seva versió. "No em vaig queixar només per un petó, em vaig queixar perquè s'estaven morrejant, i hi havia nens davant", afirma en un vídeo que publica La Vanguardia.La dona explica que el problema, per a ella, era la intensitat i freqüència dels morrejos, i que no és en absolut una qüestió d'homofòbia. "A mi em fa fàstic [els morrejos continuats en públic] de tothom, com si és home-home, dona-dona o dona-home", argumenta.La dona també es justifica dient que va perdre els estreps quan van començar a gravar-la. "Jo sé que em vaig passar, que no va estar bé el que l'hi vaig dir, però és que ja te'n canses", afirma.Sobre l'al·lusió anticatalanista que va deixar anar al metro -"a més, catalanes"-, també troba justificació. "Jo no sóc racista, el meu marit és català, la meva filla és catalana", assenyala.

