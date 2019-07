El cartipàs de Girona tira endavant amb l'abstenció de Guanyem i ERC

Marta Madrenas durant la celebració del ple. Foto: @girona_cat.

El ple extraordinari del cartipàs de l'Ajuntament de Girona, que s'ha iniciat aquesta tarda amb una durada de gairebé dues hores, ja és una primera història d'èxit entre les forces republicanes, ja que amb l'abstenció de Guanyem Girona i d'Esquerra Republicana pot tirar endavant i engegar avui mateix la maquinària municipal, per bé que amb les vacances agostenques a les portes i amb la promesa de la batllessa –avui satisfeta– que al setembre es presentarà el pla de govern dels pròxims quatre anys.La feble minoria de JxCat a l'Ajuntament –amb només 9 regidors–, doncs, resta a hores d'ara salvada gràcies a l'abstenció de Guanyem Girona i d'Esquerra, però no sense contrapartides, que s'han negociat i acordat durant aquestes dues darreres setmanes.D'entrada, Marta Madrenas ha fet un breu discurs de justificació d'aquest nou repartiment de les grans àrees: Territori (Lluís Martí, amb els regidors delegats Martí Terés i Marta Sureda); Hisenda i Règim Interior (Maria Àngels Planas); Drets de les Persones (Carles Ribas, amb Eva Palau i Martí Terés, també de regidors delegats); Promoció Econòmica (Glòria Plana) Serveis Socials (Núria Pi Marta Madrenas), i Seguretat també adscrita a la batllia. La batllessa ha agraït, d'entrada, l'abstenció dels partits independentistes i ha destacat que la nova organització municipal permetrà avançar fortament en en transparència, participació i pluralisme.Madrenas ha afirmat que en aquest mandat "les coses s'hauran de cuinar a foc lent i amb discreció" per a allunyar-se de "perdre'ns en l'eficàcia del titular". La successora (ara ja votada) del president Carles Puigdemont al capdavant del Consistori gironí, ha manifestat que vol "situar al frontispici de les nostres polítiques la protecció a les persones, la lluita pels drets i la igualtat, la promoció econòmica i la preservació del medi ambient". La batllessa també ha dit que l'actual context polític fa necessari que hi hagi "pactes constants" i no ha passat per alt que el ple sorgit de les urnes d'aquest 26-M suma una "àmplia majoria social independentista".A l'hora de la intervenció dels portaveus dels grups municipals (que s'ha fet de menor a major representació), el regidor de Cs, Daniel Pamplona –que ha llegit tothora en castellà el discurs que duia preparat– ha afirmat que votaria en contra de l'"estrafolari" cartipàs independentista tot i queixar-se que se'ls ha arraconat pel que fa al tema dels assessors o la participació en els organismes municipals.Quim Ayats (ERC) ha ressaltat "el deure de portar la ciutat endavant", tot i les discrepàncies evidents sobre el model triat, però ha fet valdre que "hem de fer un esforç per a defugir la política de bloqueig quan està en joc el funcionament de la ciutat". Ayats ha reiterat la mà estesa per a construir, quan calgui, un govern ampli amb JxCat i Guanyem i ha afirmat que faran una oposició responsable, constructiva i amb amplitud de mires. "Volem deixar clar que aquesta abstenció no és gratuïta", ha dit, ja que té contrapartides: canvis de caràcter organitzatiu, com la racionalització de les despeses (fre als imports dels regidors i dels grups municipals, 6i menys assessors); la presència de regidors en diferents organismes de la ciutat "on és vital de ser-hi per a millorar la transparència i multiplicar les veus"; i un seguit d'accions polítiques a treballar de forma immediata com la promoció d'habitatge per a joves i gent gran; encetar la revisió del model de pressupostos participats; i calendaritzar i pressupostar una millora de l'enllumenament en determinats llocs de la ciutat, especialment a les zones fosques i insegures. "Satisfà –ha reblat el portaveu republicà– que els grups republicans ens haguem posat d'acord per a permetre aquest cartipàs."Per la seva banda, la portaveu del PSC, Sílvia Paneque, s'ha referit a l'abstenció de Guanyem i Esquerra com una mostra d'un "govern de coalició de baixa intensitat". Ha agraït l'anàlisi més política de Marta Madrenas a l'inici del seu discurs i ha recordat que el seu grup municipal va tenir discrepàncies molt marcades amb l'equip de govern. Segons Paneque, durant l'últim any de mandat es va "oblidar les polítiques d'habitatge, de seguretat, drets socials i ocupació". Per a la portaveu socialista l'acord de cartipàs és lluny de significar "un canvi real i palpable a la ciutat de Girona i té un sentit continuista". La regidora del PSC, que repeteix en aquest mandat, ha manifestat que "el tema nacional té a veure, també, amb el trencament que es viu a Girona".Lluc Salellas (Guanyem Girona) –l'únic regidor que no ha llegit cap paper durant el seu discurs– s'ha sorprès, en referència a Cs, que el partit de l'Ibex 35 "defensi els veïns del barri de la Font de la Pólvora que pateixen els talls de llum" i que avui eren presents al ple per a reivindicar solucions als problemes de subministrament que han de suportar per part d'Endesa. Per al regidor del grup majoritari de l'oposició (amb 6 regidors) "la ciutat té molts reptes i cal engegar el motor perquè aquest Ajuntament es posi a funcionar". Segons Salellas, aquest funcionament serà possible gràcies a la generositat de part de l'oposició i a la disposició de l'equip de govern per parlar i arribar a acords.Salellas ha volgut recalcar que no tots els temes es tanquen avui i que "volen debatre sobre ells i liderar l'oposició en aquest sentit, perquè som centralitat en aquest plenari, des d'un pacte d'esquerres o amb l'equip de govern". L'abstenció de Guanyem Salellas l'ha justificada pel fet que la negociació que s'ha fet sobre el cartipàs, que és el que es votava avui, la van "enfocar a aconseguir que l'Ajuntament fos més democràtic, transparent i descentralitzat i amb un calendari concret entorn els compromisos adquirits". Ha destacat, entre d'altres mesures, una prova pilot perquè tots els grups municipals siguin presents en els consells escolars de tota la ciutat, i, també,en els organismes i ens adscrits; igualment, han pactat que les xarxes socials difonguin l'acció de tots els grups municipals i no solament de l'equip de govern; o que es porti a terme l'anomenat ple anual, la renovació del reglament de participació, l'actualització del codi ètic, o l'audiència pública amb la veu dels barris; a banda de menys assessors , ja que Salellas sempre ha defensat que molts funcionaris poden exercir aquest “paper”. En un gest pot habitual en el polític cupaire, el portaveu de Guanyem ha agraït la predisposició de Marta Madrenas i l'actual equip de govern per a afavorir els interessos dels barris i dels ciutadans. "No s'ha arribat tot el lluny que volíem –ha afirmat–. Ens hauria agradat un àrea més contundent en relació amb el canvi climàtic, per exemple" i ha estat, també crític: "Comencen amb un govern dèbil amb només dues persones amb dedicació exclusiva… Però, per la nostra banda, podem comprometre'ns que no fallarem."Després de l'assabentat del cartipàs, el ple ha aprovat per majoria absoluta la resta de mocions organitzatives. El públic assistent i els periodistes (també, els seguidors del ple en línia) han agraït el canvi del sistema de so d'aquest ple, que perdurarà en el temps.

