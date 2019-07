El número dos de Zoido culpa els Mossos de no detectar la radicalització de l'imam de Ripoll

L'exsecretari d'estat de Seguretat José Antonio Nieto ha comparegut aquest dimarts al Parlament de Catalunya i ha assenyalat els Mossos d'Esquadra com els responsables de detectar la radicalització de l'imam de Ripoll i ha exculpat els cossos de seguretat i d'intel·ligència espanyols. Nieto ha recordat la responsabilitat dels Mossos, com el cos policial integral de Catalunya.Malgrat aquesta acusació, no ha assenyalat en cap cas la policia catalana com a responsable dels atemptats d'agost del 2017. Ha assegurat que desconeix si l'imam era confident del CNI o agents de la Policia Nacional havien demanat deixar d'intervenir el seu telèfon durant una investigació per gihadisme o l'havien visitat a presó.Nieto ho ha dit durant la seva intervenció per videoconferència a la comissió d'investigació dels atemptats del 17 d'agost del 2017 al Parlament. La resta de testimonis citats, excepte l'exdirector de El Periódico Enric Hernández, no han comparegut. Es tracta de José Manuel Holgado Merino, exdirector general de la Guàrdia Civil,; Juan Carlos Ortiz Argüelles, cap central d'Informació, Investigació i Ciberdelinqüència de la Policia Nacional; Fernando Santafé Soler, comandament d'Informació, Investigació i Ciberdelinqüència de la Guàrdia Civil; i Manuel Navarrete Paniagua, director del Centre Europeu contra el Terrorisme de l'Europol.

