Els veïns del Besòs exigeixen un control més exhaustiu a la incineradora del Fòrum

Les entitats veïnals del Besòs de Barcelona agrupades en la plataforma Airenet han reclamat a l'Ajuntament un control més exhaustiu de les emissions de la incineradora Tersa, situada al costat del Fòrum, a Sant Adrià de Besòs. La plataforma considera que l'estudi encarregat per l'Agència de Salut Pública de Barcelona té carències i no reflecteix amb fiabilitat la contaminació que genera la planta.La portaveu d'Airenet, Silvina Frucella, ha assegurat en una roda de premsa aquest dimarts que les mesuracions de l'estudi haurien d'haver estat més àmplies i constants i ha instat el consistori a implementar un observatori ciutadà que reculli en temps real la quantitat d'emissions.Frucella ha insistit que les emissions de Tersa estan per sobre de les que es registren al centre de Barcelona, tot i que segons el col·lectiu la incineradora hagi modificat la seva activitat a causa de la pressió veïnal, reduint les seves emissions contaminants. Tot i això, Airenet acusa els responsables de la incineradora de "males pràctiques", com cremar els residus a una temperatura inferior a l'obligatòria per estalviar diners.Més enllà de la demanda puntual, el rebuig del col·lectiu a Tersa és estructural. Airenet considera que una planta d'aquestes característiques no hauria de funcionar en un entorn urbà com el del Fòrum, on calculen que hi viuen 5.000 persones. "No és compatible la vida de la gent amb aquestes infraestructures industrials tan pesades", ha conclòs Frucella.

