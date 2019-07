VÍDEO L'ANC intensifica la seva campanya contra ERC i JxCat pels «pactes del 155»

⬛️⬜️ Expressa a les xarxes a través del web https://t.co/nP8PC0J3gv

👉 Ni pactes, ni facilitar cap investidura del 155! #STOP155

Surt a denunciar-ho:

📍 Dimecres | 19 h | carrer Calàbria entre Aragó i València, BCN.

📍 Dijous | 11 h | rambla Catalunya 126, BCN. pic.twitter.com/tyolGHNfQu — Assemblea Nacional 🧭 (@assemblea) 9 de juliol de 2019

L'ANC apuja el to en la seva pressió a ERC i JxCat perquè reverteixin els "pactes del 155", en al·lusió als acords postelectorals amb el PSC, i coincidint amb la crisi entre ERC i JxCat per l'acord entre els postconvergents i PSC a la Diputació de Barcelona L'entitat, que ha convocat manifestacions davant les seus dels partits aquest dimecres, apunta ara directament a republicans i postconvergents amb un vídeo de la campanya de les eleccions espanyoles en què Gabriel Rufián (ERC) i Laura Borràs (JxCat) carregaven contra els socialistes i renegaven de pactar-hi.El vídeo forma part d'una campanya a les xarxes socials en què l'entitat insta els ciutadans a "denunciar" al carrer els "pactes" amb el 155, així com a "facilitar cap investidura", en referència a un possible moviment en aquest sentit al Congrés per possibilitar un nou govern de Pedro Sánchez.L'ANC ha convocat una concentració per a demà dimecres a les 19 hores davant de les seus d'ERC i PDECat a Barcelona, totes dues al carrer Calàbria, i dijous davant la Diputació de Barcelona, a la Rambla Catalunya, el dia que es constitueix aquest òrgan supramunicipal.En les darreres hores, ERC ha ofert a JxCat la presidència de la Diputació si trenca l'acord amb el PSC però els postconvergents insisteixen que cal revertir també tots els pactes municipals en què ERC ha desbancat JxCat tot i ser la força més votada.

