Set senzills trucs per evitar que la calor faci malbé els aliments

La temperatura ambient pot afectar la seguretat dels aliments i convertir-los en perillosos per a la salut, i l'estiu no hi ajuda precisament gaire. Els germens prosperen especialment a partir del 10ºC, de manera que en aquesta època de l'any hem una especial cura a l'hora de conservar el menjar.Cal tenir en compte que bacteris com la Salmonella, la E. Coli i la Campylobacter tenen una temperatura òptima de creixement d'uns 37ºC, fàcilment superable fora de la nevera durant tot l'estiu. Es calcula que si un aliment es manté en aquesta zona de dues a quatre hores, el risc d'intoxicació augmenta. Per això, us recomanem seguir els següents consells per evitar ensurts amb el menjar.

