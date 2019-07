L'oposició enceta la pressió a Colau: es planta per la negociació del cartipàs

Gairebé un mes després que Ada Colau fos investida com a alcaldessa de Barcelona, amb l'acord de govern amb el PSC sota el braç i el suport de Manuel Valls, Barcelona en Comú i els socialistes encara no han fet públic l'acord per al cartipàs municipal. El cartipàs inclou el repartiment dels càrrecs a l'executiu municipal, però també defineix qui es fa càrrec de la presidència de les comissions i els districtes i quants assessors pertoquen a cada grup municipal.Aquests aspectes són motiu de discòrdia a l'Ajuntament i aquest dimarts els grups de l'oposició -amb l'excepció dels dos regidors de Valls- han reclamat a comuns i PSC un cartipàs "rigorós i generós". Dos aspectes que segons ERC, JxCat, Ciutadans i PP es complirien si són aquests partits els que presideixen les comissions i els districtes. A més, també demanen que el 40% dels assessors de l'Ajuntament siguin per a ells, i els grups del govern disposin del 60%.Els quatre partits, a més, demanen que els districtes siguin presidits "preferentment" per l'oposició. La seva proposta de repartiment és de cinc per a ERC, tres per a JxCat i dos per a Cs. Pel que fa a les comissions, creuen que cal crear-ne quatre, dues de les quals se les quedarien els republicans i les altres dues se les repartirien entre postconvergents i el partit taronja.En relació a l'empresa dependent de l'Ajuntament Barcelona, Barcelona Serveis Municipals, que assumeix serveis de mobilitat i cultura entre altres àmbits, els grups plantegen que el seu consell d'administració respecti la representació al ple.Les demandes són rellevants tenint en compte que els quatre grups municipals sumen 21 regidors i per tant majoria absoluta al ple. L'únic grup de l'oposició que no s'ha pronunciat és la Barcelona pel Canvi de Valls. En la sessió d'investidura els tres regidors de l'exprimer ministre francès van avalar la candidatura de Colau, mentre que els tres de Ciutadans es van abstenir. Dies després, però, l'escenari canviava. Celestino Corbacho, inicialment a la llista de Valls, va unir-se a Ciutadans quan les dues faccions van consumar el divorci. Això va provocar que la majoria absoluta es desplacés i passessin a ostentar-la els partits que van votar contra Colau.Precisament, qui ha estat més dur en la roda de premsa conjunta que han fet els quatre partits aquest dimarts ha estat el regidor de Ciutadans, Paco Sierra. "Colau vol doblegar els grups de l'oposició", ha etzibat. Sierra també ha estat crític amb Valls i ha acusat Barcelona pel Canvi de ser "responsable de continuar amb el pitjor govern de la història democràtica del consistori". Ciutadans veu probable que Valls estigui "jugant a dues bandes" i no destaca que l'exprimer ministre francès acabi sent "tinent d'alcaldia a l'ombra".Els quatre grups han presentat la seva proposta com un acord tancat i asseguren que l'oferta que els ha fet fins ara Colau dista de les seves pretensions, ja que hauria posat sobre la taula la possibilitat que el 75% dels assessors fossin pel govern i el 25% per a l'oposició.Jordi Coronas (ERC) ha reivindicat la "generositat" de la seva oferta, tenint en compte que comuns i socialistes representen el 46% del ple i l'oposició s'ha avingut a atorgar-los el 60% dels assessors. Coronas també ha insinuat que hi ha desconfiança entre els dos partits que formaran el govern i els ha reclamat una reunió conjunta amb tota l'oposició per abordar les negociacions del cartipàs.Des de JxCat, Jordi Martí ha assegurat que no poden acceptar la "situació de debilitat" que representaria l'oferta de l'alcaldessa. El regidor del PP Óscar Ramírez ha acusat l'alcaldessa de "tapar la boca als grups de l'oposició".La sessió d'investidura ja va evidenciar la duresa amb què l'oposició encarava el mandat. El pacte entre Colau i PSC per apartar ERC de l'alcaldia dibuixava una entesa difícil amb els republicans. La retòrica contra l'independentisme dels socialistes també esbossava una relació tensa amb JxCat i la trencadissa de Valls amb Ciutadans ha desencadenat en un escenari on els grups que no van avalar l'alcaldia de Colau disposen de majoria absoluta al ple. La pressió al govern, doncs, s'inicia abans que el mandat engegui.

