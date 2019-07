El TSJC amplia la instrucció de Jové fins a 18 mesos

El Tribunal Superior de Justícia de Catalunya ha decidit aquest dimarts donar-se més temps en la instrucció de Josep Maria Jové, secretari general d'Economia durant l'1-O. La Sala Civil i Penal del tribunal ha declarat la seva causa com a "complexa", cosa que permet ampliar el període d'instrucció dels sis mesos habituals fins a un màxim de 18. Jové va ser imputat pel TSJC al gener , pels presumptes delictes de malversació de fons públics, desobediència greu i revelació de secrets, en relació a l'organització del referèndum de l'1-O. L'exnúmero 2 d'Oriol Junqueras a Economia és diputat al Parlament des de les darreres eleccions, de desembre del 2018, per la qual cosa el TSJC és el tribunal corresponent per investigar-lo i, si és el cas, processar-lo, en la seva condició d'aforat.En altres interlocutòries, el tribunal també fixa les dates de declaració de testimonis, d'acord amb el nou calendari de la instrucció, que començaran a partir del 12 de setembre.

Resolució del TSJC que prorroga la instrucció de Josep Maria Jové by naciodigital on Scribd

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 5,90€ al mes, perquè la informació de qualitat té un valor.

Fes-te subscriptor