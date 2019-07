La crisi entre JxCat i ERC posa data de caducitat a la legislatura

"La legislatura està morta", apunten fonts governamentals, que expliquen que el mandat només tindrà recorregut fins que hi hagi un acord sobre la data de l'avançament electoral

Quim Torra, amb les conselleres i consellers de JxCat, aquest dimarts al Pati dels Tarongers. Foto: Govern

Fonts de l'executiu confirmen que la crisi pel pacte a la Diputació de Barcelona ni tan sols s'ha tractat a la reunió del Govern d'aquest dimarts

El president de la Generalitat, Quim Torra, ha volgut projectar una imatge de cohesió abans de la reunió de Govern d'aquest dimarts, la primera des de l'esclat de la crisi entre Junts per Catalunya (JxCat) i ERC pel pacte amb el PSC a la Diputació de Barcelona. En el recorregut pel Pati dels Tarongers a la reunió setmanal del Govern, Torra ha aparegut acompanyat de les conselleres Meritxell Budó i Mariàngela Vilallonga, i dels consellers Damià Calvet, Miquel Buch i Jordi Puigneró, tots de JxCat.Amb subtilesa, a Palau han pretès transmetre que l'espai polític que encapçala el president és monolític, malgrat que no tots els dirigents han avalat el pacte amb els socialistes. De fet, el propi president el va rebre amb incomoditat i ni tan sols s'hi ha referit en públic. Però ni els gestos del Govern aconsegueixen maquillar la trencadissa que han deixat els pactes postelectorals. La relació entre els socis de l'executiu viu ara mateix les seves hores més baixes.JxCat i ERC són lluny d'arribar a un acord per governar conjuntament la Diputació de Barcelona. Malgrat les demandes creuades per revertir decisions i fer concessions, les dues formacions donen per fet que dijous es concretarà el desacord al ple de la institució, una fotografia que ja ha tingut reverberacions al Govern. És tan així que els dos partits no s'han tornat a reunir aquest dimarts. El president de la Generalitat i el seu vicepresident, Pere Aragonès, no tenen previst tampoc comparèixer conjuntament per mitigar la crisi, com sí que van havien fet en episodis de divorci al Parlament.La portaveu de l'executiu, Meritxell Budó, ha admès que tampoc està prevista cap trobada específica sobre les desavinences polítiques que supuren entre les forces independentistes. "No afecta el Govern", ha repetit la consellera de la Presidència per restar importància a l'episodi de retrets . Un discurs allunyat molt de la percepció general."La legislatura està morta", reflexionen fonts governamentals consultades per. Són paraules que topen amb el missatge oficial verbalitzat per Budó, insistent a l'hora d'adjectivar com a "granítica" l'acció del Govern i subratllar la "conjura" de l'executiu per "tirar endavant la legislatura". Els fets, però, desmenteixen la portaveu. La legislatura tindrà vida fins que hi hagi un acord sobre la data de l'avançament electoral, recalquen les fonts consultades.Al Palau de la Generalitat tenen assumit que difícilment hi haurà nous pressupostos, per la falta de suports parlamentaris, de la mateixa manera que els discursos de retrets dels darrers dies fan encara més complicada l'anhelada unitat estratègica. Torra continua la ronda de contactes amb partits, entitats sobiranistes, sindicats i patronals per cercar una resposta conjunta a la sentència del Tribunal Suprem -punt d'inflexió dels mesos que venen-, però no es divisen avenços significatius ni consensuats dels contactes. De fet, des de l'inici de les reunions pilotades pel president, JxCat i ERC han fet emergir encara amb més cruesa les diferències que els separen. Només notícies com la petició de la Fiscalia d'inhabilitar Torra per un període d'un any i vuit mesos pel cas dels llaços grocs forcen missatge de complicitats entre els socis de Govern.Mentre el PSC es prepara per presidir la Diputació de Barcelona - gràcies al pacte signat amb JxCat -, republicans i postconvergents han construït un relat per acusar-se mútuament de deslleialtat. JxCat ha esgrimit els pactes municipals articulats per ERC amb els socialistes, amb una crida a desfer-los, mentre que la formació d'Oriol Junqueras ha respost amb un llistat d'aliances equivalents dels seus socis, cap de tan sonada com la de la tercera institució del país, la presidència de la qual deixarà d'estar en mans independentistes.La distància entre socis és tan evident que la portaveu del Govern ha afirmat davant la premsa que no s'ha tractat en la reunió del consell executiu d'aquest dimarts. Fonts de l'executiu consultades perho corroboren. De fet, aquest dimarts tampoc s'ha produït cap reunió entre dirigents de JxCat i ERC. L'escenari no fa pensar en canvis d'aquí a dijous, tenint en compte que Carles Puigdemont assumeix en privat l'entesa amb el PSC.JxCat i ERC continuen mirant-se de reüll i ja airegen les diferències en públic. Fins i tot Jordi Cuixart, des de Lledoners, completava aquest dimarts al matí la descripció del moment de debilitat que viu l'independentisme institucional. "És d’una manca de sentit d’estat total", deia Cuixart en una entrevista a RAC1 sobre les picabaralles pels pactes postelectorals. La legislatura sembla tenir data de caducitat.

