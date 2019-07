Cuixart es desfà en elogis a Rosalía pel seu èxit mundial en català

La primera cançó de Rosalía en català, Milionària, ha esdevingut un autèntic èxit mundial. En menys d'una setmana acumula gairebé vuit milions de reproduccions a Youtube. La nova creació de l'artista de Sant Esteve de Sesrovires ha estat un dels temes més comentats dels últims dies a la xarxa. A l'onada de valoracions s'hi ha afegit aquest dimarts, en una entrevista a RAC1 , Jordi Cuixart.El president d'Òmnium Cultural, empresonat al centre penitenciari de Lledoners, s'ha desfet en elogis a Rosalía. Considera, ni més ni menys, que Milionària és "el millor que li ha passat a la llengua catalana en els últims anys". "Que una artista amb aquesta projecció faci això és molt important. Que digui 'cumpleanys' és el de menys i els que s'agafen a això és que no han entès res".Cuixart creu que una cançó com aquesta té molts més ingredients positius que negatius i no dubte en elogiar la decisió de Rosalía: "Despolititza la llengua: l’agafa i li diu al món que ara es vol expressar en aquesta llengua, el català que és de tots i no és de ningú. Justament el què van fer els meus pares, castellanoparlants, amb mi. Em van posar el català com a eina d’expressió dins de la societat catalana".

