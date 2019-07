El Suprem multa Puigdemont i Comín

La sala contenciosa administrativa del Tribunal Suprem ha multat amb 3.000 euros l'expresident de la Generalitat Carles Puigdemont, l'exconseller de Salut Toni Comín i la coalició electoral Lliures per Europa perquè creu que van actuar "amb mala fe processal i temeritat" en presentar unes mesures cautelaríssimes on demanaven que una reunió de la Junta Electoral Central (JEC) fos pública. En aquesta trobada s'havia de procedir al recompte dels vots, la distribució d'escons i la proclamació dels electes dels comicis al Parlament Europeu.La sala tercera va rebutjar la petició en el seu moment i va acordar obrir una peça separada per imposar una multa. El fiscal, el lletrat de les Corts i el de la JEC s'han mostrat favorables a la sanció. El tribunal recorda que la JEC actua d'acord amb la llei electoral, sobre la qual no hi ha hagut modificacions essencials en 35 anys.En concret, el Suprem expressa que "és evident que hi ha mala fe i temeritat en la presentació de la sol·licitud de mesures cautelaríssimes escasses hores abans de la celebració d'un acte de la JEC, notificat amb més de 48 hores d'antel·lació respecte a l'aplicació d'unes normes sobre les quals no hi ha hagut modificacions essencials en els més de 35 anys que porten en vigor".

Interlocutòria del Suprem per argumentar la multa a Puigdemont by naciodigital on Scribd

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 5,90€ al mes, perquè la informació de qualitat té un valor.

Fes-te subscriptor