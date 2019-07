Demanen 8 anys de presó per intentar segrestar una nena de 8 anys a la Ràpita

Els dos detinguts per l’intent de segrest d’una nena de 8 anys el novembre del 2018 en les immediacions de l’Escola Carles III de la Ràpita s’enfronten a una pena de presó de 8 anys.L’Audiència Provincial de Tarragona els jutjarà aquest dimecres 10 de juliol per un delicte de detenció il·legal en grau de temptativa i un altre de tinença il·lícita d’armes, segons informa Tarragonadigital. Segons el fiscal, els acusats, “actuant acord entre ells i amb ànim d’atemptat contra la llibertat de la víctima”, van intentar segrestar la menor quan estava de camí a l’escola Carles III, al costat de la seva mare. Per tot, el ministeri públic demana 8 anys de presó per a cada acusat.Els fets van tenir lloc el 7 de novembre de 2018 als voltants de L’Escola Pública Carles III pocs minuts abans de les 9 del matí i a ulls de desenes de testimonis que es dirigien a l’escola. Dos individus es van dirigir cap a una mare que duia la seva filla a l’escola i l’haurien coaccionat, amenaçant-la d’emportar-se la nena. De fet, van estar a punt d'aconseguir-ho. Però l'actuació provindencial d'una ciutadana de Tortosa que passava per allà va impedir, estirant la menor, que se l'enduguessen amb el cotxe.Tot i que els dos homes van intentar donar-se a la fuga amb un turisme, després d’una breu persecució van poder ser interceptats i posteriorment detinguts per part de la Policia Local en una cruïlla propera. En l’escorcoll posterior del cotxe es va localitzar una arma de foc.

