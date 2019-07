El Casal Independentista La Galera de Barcelona denuncia un intent de desallotjament il·legal

⚠️Matons actuen contra el Casal Independentista i Popular La Galera 📢

Fem una crida a estar alerta a les properes convocatòries en resposta a l’actuació d’avui. Cap agressió sense resposta ✊🏾! pic.twitter.com/uzWcrRApIb — La Galera (@CasalLaGalera) 9 de juliol de 2019

Un grup de persones ha intentat entrar aquest dimarts al Casal Independentista de Ciutat Vella a Barcelona, La Galera, tal com assegura el col·lectiu a través d'un comunicat. Els membres de La Galera denuncien que la propietat del local que ocupen des del desembre del 2018 al carrer Sant Bartomeu ha contractat un grup de sicaris ha intentat entrar-hi. Segons asseguren, han trencat alguns panys i han robat material del col·lectiu.La Galera assegura que els sicaris que han assaltat el casal disposen d'un local al matix carrer Sant Bartomeu.L'ocupació del local està judicialitzada però tot i això la societat RSG Bartomeu Sis SL ha intentat desallotjar els ocupants. El titular de l'immoble ja ho va intentar durant les primeres setmanes d'ocupació, sense èxit.La Galera explica que ha pogut frustrar l'intent d'aquest dimarts gràcies a la "ràpida resposta" del veïnat i a l'ajuda del Sindicat d'Habitatge del Raval i les organitzacions de l'esquerra independentista. A més, el col·lectiu avança que durà a terme noves convocatòries en resposta a l'intent de desallotjament.En el seu comunicat, La Galera també denuncia la utilització per part dels fons voltor de persones vulnerables i en situació d'exclusió social per vigilar les propietats d'aquestes empreses que queden buides després de ser desallotjades a través de sicaris.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 5,90€ al mes, perquè la informació de qualitat té un valor.

Fes-te subscriptor