Torra respon a la Fiscalia: «Cal tornar a exercir i defensar cada dret negat»

La Fiscalia em demana un any i 8 mesos d’inhabilitació i 30.000€ de multa per defensar la llibertat d’expressió i mantenir el llaç i la pancarta a favor dels presos polítics i exiliats al Palau de la Generalitat. Cal tornar a exercir i defensar cada dret negat #HoTornaremAFer — Quim Torra i Pla (@QuimTorraiPla) 9 de juliol de 2019

El president de la Generalitat, Quim Torra, ha defensat que "cal tornar a exercir i defensar cada dret negat" després de saber que la Fiscalia demana que sigui inhabilit at durant un any i vuit mesos per desobeir l'ordre de la JEC de retirar els llaços grocs al Palau durant la campanya electoral.En una publicació a Twitter, el cap del Govern ha acompanyat el seu comentari amb la frase pronunciada pel president d'Òmnium, Jordi Cuixart, en la darrera sessió del judici de l'1-O, "ho tornarem a fer". A més de la petició d'inhabilitació, la Fiscalia requereix una multa de 30.000 euros en considerar que Torra va decidir desatendre la primera instrucció de la JEC tot i la seva "claredat", presentant un escrit de reconsideració "aparentment improcedent" perquè la resolució era ferma.

