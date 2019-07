La macroreforma de l'L1 del metro avança al ritme previst mentre continuen les protestes

Transporrs Metropolitans de Barcelona (TMB) ja ha substituït 400 metres de via en el tram de L'1 del metro que va del Clot a Torres i Bages. Des del 29 de juny, un terç de la línia vermella està tancat per l'obra de manteniment extraordinari més gran que ha fet mai TMB, que ha obligat a tancar les estacions ubicades entre el Clot i Fondo. Segons l'empresa els treballs avancen al ritme previst, mentre que les protestes veïnals contra el sistema de transport alternatiu que ofereix TMB es mantenen. Aquest dijous, veïns de Barcelona i Santa Coloma han convocat una protesta a Fabra i Puig.L'objectiu de les obres és reformar un túnel de 65 anys d'antiguitat que passa per sota l'avinguda Meridiana, així com la seva continuació al barri de Sant Andreu, amb 51 anys d'antiguitat. Un dels objectius principals dels treballs és substituir a base de balast sobre la qual hi ha les vies per una de formigó, que requereix menys manteniment.TMB calcula que s'extrauran 30.000 sacs de balast, d'un metre cúbic cada un, durant el transcurs de les obres. El material s'extreu a través de pous ubicats en dos punts de la Meridiana, el Nus de la Trinitat i Baró de Viver.Les obres també serviran per renovar tota la senyalització ferroviària i per reduir les vibracions al tram de Santa Coloma. Una mesura que, segons TMB, servirà per reduir les molèsties que el servei de metro produeix als veïns. El pressupost global de les obres és de 20 milions d'euros.El treball a L'1 és ininterromput i diferents torns de treballadors s'organitzen per cobrir les jornades de 24 hores. Segons la tècnica de projectes María José Fons, a hores d'ara hi ha 480 empleats dedicats al desenvolupament dels treballs.El projecte de reforma divideix la zona afectada en tres trams. Del Clot a la Sagrera, de la Sagrera a Sant Andreu i de Sant Andreu a Torres i Bages. Segons Fons, el progrés de les obres és desigual entre els tres trams però assegura que el balanç global és "positiu".Amb el lema "Una hora més de camí, no", entitats veïnals de Barcelona i Santa Coloma mantenen les protestes pel que consideren una oferta de transport alternatiu insuficient mentre duren les obres a l'L1.TMB, però, considera que funciona adequadament i informa que l'L9 Nord, que connecta La Sagrera amb Fondo, que durant els primers dies d'obres ha registrat 10.000 validacions més que en les mateixes dates del 2018. L'L5 també ha incrementat les validacions i n'ha registrat 18.000 més que l'any passat.La clau de les queixes veïnals, però, és la manca d'un servei d'autobús que faci el mateix trajecte que el metro. TMB ha optat per oferir serveis de busos llançadora que connecten les estacions tancades amb els serveis ferroviaris recomanats però descarta la demanda veïnal perquè assegura que el volum de passatge no podria ser absorbit per un servei d'autobús.Fonts de la companyia asseguren que aquesta opció requeriria oferir un autobús cada trenta segons, la qual cosa asseguren que provocaria un "caos" circulatori. Els veïns, però, insisteixen en la seva reclamació i han convocat una manifestació a Fabra i Puig aquest dimarts a les set de la tarda.

