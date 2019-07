El Govern vincula l'actuació de la Guàrdia Civil a Palau amb l'«onada de repressió» de l'Estat

El Govern ha reaccionat a l'última actuació judicial vinculada a l'1-O, després que la Guàrdia Civil hagi tornat a entrar al Palau de la Generalitat aquest dimarts al matí per reclamar documentació sobre el referèndum. La consellera de la Presidència i portaveu de l'executiu, Meritxell Budó, ha exposat que les actuacions formen part de la "repressió" a la qual estan sotmeses les institucions catalanes per part dels poders de l'Estat. Budó ha utilitzat el terme "onada de repressió" en el torn de preguntes dels mitjans de comunicació.La portaveu del Govern ha recordat que el d'aquest dimarts és "un dels molts requeriments [judicials] que s'estan produint en els dos darrers anys". "És evident que l'Estat està aplicant per diferents mecanismes la repressió", ha afegit. Agents de la Guàrdia Civil vestits de paisà s'han personat al Palau de la Generalitat, a més del Departament de Treball, la conselleria d'Exteriors i a la Intervenció General d'Economia durant la jornada d'avui. Es tracta d'un requeriment d'informació ordenat per la titular del jutjat d'instrucció 13 de Barcelona, Alejandra Gil, que investiga els preparatius de l'1-O.

