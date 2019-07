Rivera apuja el to i acusa Sánchez de «trencar» amb el constitucionalisme

Albert Rivera ha apujat encara més el to contra Pedro Sánchez. Mentre el secretari general del PSOE es troba reunit amb el d'Unides Podem, Pablo Iglesias, el líder de Ciutadans ha assegurat que no aniran a més reunions amb el president espanyol perquè "no és el rei" i no pensen fer "teatre". Ha afirmat que aniran a totes les reunions que convoqui el monarca, però que Sánchez ha de "negociar amb els seus socis i formar govern".El líder taronja ha escomès contra Sánchez i ha denunciat els pactes al govern navarrès: "El pitjor és l'escena de Navarra", una "vergonya" i una "humiliació" per als constitucionalistes. "Sánchez s'ha aliat amb Batasuna perquè no governin els constitucionalistes", cosa que, segons ell, no ha fet cap president espanyol: "Hi ha un abans i un després" després d'aquests pactes navarresos, ha dit, i ha afirmat que suposen una "ruptura" entre el líder socialista i el constitucionalisme. Ha afegit que "Sánchez s'ha aliat amb Torra a la Diputació de Barcelona", una mostra més que "el sanchisme ha trencat amb el constitucionalisme".Rivera ha exigit a la presidenta del Congrés, Meritxell Batet, que posi en marxa les sessions de control a l'executiu ("que treballi per Espanya, no per Sánchez"), que engegui les comissions parlamentàries del Congrés per "poder treballar", i que Sánchez informi sobre el darrer Consell Europeu.El líder de Ciutadans ha anunciat que aquesta tarda presentaran una denúncia davant la Fiscalia per delictes d'odi i injúries per les protestes que va generar la presència del partit taronja a la Marxa de l'Orgull de Madrid , i ha acusat el ministre de l'Interior, Fernando Grande-Marlaska, de "legitimar la violència". Ha tornat a reclamar la seva renúncia o els eu cessament si no ho fa.

