El judici contra Trapero per rebel·lió començarà el 20 de gener

El judici contra Josep Lluís Trapero ja té data. La Secció Primera de la sala penal de l'Audiència Nacional espanyola jutjarà l'excap dels Mossos d'Esquadra a partir del 20 de gener, juntament amb els excaps polítics de la policia Pere Soler i César Puig i la intendent Teresa Laplana. La Fiscalia demana 11 anys de presó per a Trapero , Puig i Soler per un delicte de rebel·lió, mentre que per a Laplana sol·licita quatre anys de presó per sedició. A tots ells els jutja pels suposats delictes comesos el 20 i 21 de setembre del 2017, durant el registre de la Conselleria d’Economia, i per presumptament facilitar la celebració del referèndum de l'1-OL'alt tribunal espanyol ha dissenyat un judici amb 24 sessions durant els mesos de gener, febrer i març a la seu de l’Audiència Nacional, a San Fernando de Henares (Madrid), per la qual cosa el judici oral s'estendrà durant els mesos de gener, febrer i març. L’Audiència Nacional ja va confirmar el passat dimecres que faria seure al bancs dels acusats l'excúpula dels Mossos , quan va rebutjar el recurs presentat per les defenses de l'exsecretari general d’Interior César Puig i l’exdirector dels Mossos Pere Soler, i quan va ratificar que es considerava competent per jutjar-los juntament amb Trapero i Laplana pels delictes de rebel·lió i sedició.

Resolució de l'Audiència nacional que fixa la data del judici contra Trapero by naciodigital on Scribd

