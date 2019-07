La Sala Univers, nova aposta al CosmoCaixa

La campana és una gràfica tridimensional de com s'expandeix l'univers Foto: Premsa La Caixa

La nova sala Univers de CosmoCaixa és fruit del resultat d’una profunda remodelació Foto: La Caixa

A Univers de CosmoCaixa trobem fòssils d’una bellesa espectacular Foto: La Caixa

Espectacular globus terraqüi situat a la part central de la nova Sala permanent de CosmoCaixa, Univers. Foto: La Caixa

El museu CosmoCaixa està d'inauguració. El dia 11 de juliol els visitants podran gaudir de la remodelada Sala Univers , que havia estat tancada al públic durant sis mesos per les noves implementacions. L'espai, de referència mundial en l'àmbit científic, comptarà amb 3.500 metres quadrats replets de múltiples experiències interactives, objectes reals i reproduccions artístiques i científiques de màxima qualitat.Concretament, la sala és fruit d'una remodelació executada per Mediapro amb la col·laboració dels científics de CosmoCaixa. Permetrà els visitants dur a terme un recorregut en tres etapes: Iniciant per l'explicació del Big Bang i l'ordre i les lleis que governen l'univers; passant per un itinerari que acull des de l'origen de la vida fins als primers passos de la humanitat, per acabar una última etapa que posa en relleu que només la ment humana té capacitat de preguntar-se quines són les lleis que regeixen l'univers.Tot això, engranat per un gran globus terraqüi com a punt central de l'exposició. El globus, en forma d'interactiu, presenta recreacions sobre la llum nocturna, el tràfic aeri, o l'emissió de diòxid de nitrogen, per exemple. Javier Hidalgo, cap d'exposicions de Ciència del museu, explica que molts dels elements de la Sala Univers, inclòs el globus terraqüi, volen posar el focus en la "conscienciació i els efectes mediambientals".Així mateix, Hidalgo també ha destacat que en la remodelació de la Sala Univers s'ha posat el focus en el visitant. Aquest, durant la visita, serà "el principal protagonista de l'acció" gràcies als mòduls mitjançant els quals podrà "jugar i interactuar amb la seva pròpia experimentació".Elisa Durán, directora general adjunta de la Fundació Bancària "La Caixa", ha apuntat en la presentació de la sala aquest dimarts, que amb la creació de la nova exposició es pretén "divulgar el coneixement científic" a partir de la interactivitat i l'emoció, que són "dos elements que consoliden l'aprenentatge" i fomenten els "hàbits de consum de la ciència".

