VÍDEO Els nous personatges de la nova sèrie de «Merlí» que s'estrenarà a finals d'any

Els fans de la sèrie Merlí de TV3 estan entusiasmats: l'spin-off que porta per nom Merlí: Sapere aude , centrat en la vida universitària d'en Pol (Carlos Cuevas), ja té data. La producció de Movistar+ s'estrenarà al desembre i TV3 l'emetrà un any després. En total, vuit capítols de 50 minuts que se centraran en la vida universitària del protagonista, que començarà a estudiar filosofia a la Universitat de Barcelona. La sèrie incorporarà diàlegs en català i castellà i es convertirà, així, en la primera producció de Movistar+ que tindrà trames en llengua catalana.Qui sí que continuarà al costat del Pol serà en Bruno (interpretat per David Solans), personatge de la sèrie original. En aquest spin-off, el jove haurà de demostrar la seva fortalesa emocional. Segons informa la productora de la sèrie, els espectadors veuran una temporada més madura i esbojarrada que l'anterior.Pel que fa a les incorporacions, en primer lloc hi ha María Bolaño (intepretada per María Pujalte). Bona, intel·ligent, apassionada i enèrgica, serà la nova Merlí que motivarà el Pol al llarg de la trama.Una altra incorporació serà l'actriu argentina Azul Fernández, que farà de Minerva, una noia amb molta iniciativa que ha deixat el seu país d'origen per qüestions politicoeconòmiques. Segons el guionista, Héctor Lozano, introduir aquest personatge és una picada d'ull a l'Argentina, país on ha tingut molt d'èxit la sèrie Merlí.Pere Vallribera interpreta el Biel, un noi tímid i molt tendre que es convertirà en un dels primers companys del Pol a la universitat. L'actriu Clàudia Vega interpretarà l'Oti, una altra estudiant amb ganes de menjar-se el món. Un altre dels protagonistes és Rai (Pablo Capuz), un jove desconcertant, solitari i un provocador nat, segons la mateixa productora.

