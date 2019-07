Iglesias ofereix a Sánchez no posar cap «línia vermella» sobre Catalunya per entrar al govern

Moviment de Pablo Iglesias en la seva estratègia en relació al plet català. El líder d'Unides Podem ha assegurat en les últimes hores que està disposat a oferir "garanties" al president del govern espanyol, Pedro Sánchez, que respectarà la seva posició en relació a Catalunya si aconsegueix formar un govern de coalició. Iglesias, que li ha mostrat "lleialtat" a Sánchez en el seu "lideratge" sobre la carpeta catalana, ha formalitzat la posició just abans de reunir-se amb el cap de files dels socialistes per explorar la viabilitat d'un govern compartit amb Unides Podem.Iglesias ha recalcat, en una entrevista aquest dilluns a Telecinco, que la seva formació no fixarà cap "línia vermella" sobre el referèndum d’autodeterminació a Catalunya i ha apuntat que, en el cas que els presos demanin l’indult, "hi haurà d’haver una discussió" al Consell de Ministres però que es "respectarà el lideratge del PSOE i de Sánchez per plantejar que el que passa a Catalunya no se solucionarà als tribunals".Iglesias ha insistit en la necessitat d’un "govern de coalició", la seva prioritat. Ha advertit que seria "irresponsable" preveure una nova convocatòria electoral i ha demanat al PSOE que comenci a "negociar seriosament" i no a través de "globus sonda".Catalunya i la presència d'Unides Podem al govern espanyol són els dos esculls d’aquesta negociació entre la formació morada i Sánchez, però Iglesias sosté que només dues "excuses" del PSOE per tancar la porta a un govern representatiu del vot dels ciutadans.

