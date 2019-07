VÍDEOS Les esgarrifoses imatges de la inundació a Navarra

Grandes inundaciones al sur de Navarra.



Autos arrastrados por la lluvia. pic.twitter.com/3a2HzMJ8BH — Manuel Rojas Rod. (@Manuelrojasrod) 8 de juliol de 2019

Inundaciones en Tafalla y cortes de carretera por las fuertes lluvias en Navarra.

Así estaba esta tarde la N-121 a la altura de Pueyo como consecuencia de las tormentas, informa la Policía Foral 👇https://t.co/wuLR6kCmjl pic.twitter.com/vAWl6gH6Py — Europa Press (@europapress) 8 de juliol de 2019

Se recomienda no salir a la calle en Tafalla ante las inundaciones. Vídeo de esta tarde en la carretera N-121 facilitado por Policía Foralhttps://t.co/AjXiva7fW9 pic.twitter.com/A0jvqw4cyd — Europa Press Navarra (@EPNavarra) 8 de juliol de 2019

Els bombers han localitzat el cos sense vida d'un conductor que ha estat arrossegat per l'aigua al terme de Ezprogui com a conseqüència de les inundacions que van provocar aquest dilluns les intenses pluges a Navarra. Està investigant els fets la Policia Foral.Part de les localitats de Tafalla, Olite i Pueyo van quedar ahir inundades com a conseqüència dels rius Cidacos i Sansoain. Es va activar el Pla d'Emergència, nivell 1, per inundacions a la zona mitjana: Tafalla, Olite, Pueyo, Pitillas i Beire.Sobre el terreny es van mobilitzar bombers dels parcs de Tafalla, Cordovilla, Peralta, Lodosa, Sangüesa, Estella i Tudela, així com personal de Protecció Civil de Miracle, agents de la Policia Foral de la unitats de Prevenció de Pamplona i Tafalla i de Trànsit, i policies municipals. També van ser alertats els voluntaris de Creu Roja i DYA.

