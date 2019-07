El PSOE no en té prou amb la renúncia de Podem al referèndum i rebutja una coalició

La reunió entre el president espanyol en funcions, Pedro Sánchez, i el líder d'Unides Podem, Pablo Iglesias, al Congrés ha conclòs sense acord. La número dos del PSOE, Adriana Lastra, ha comparegut després de la trobada i ha explicat els gestos que han fet els socialistes, des de la voluntat d'acordar un acord de col·laboració preferent fins al document aprovat ahir per l'executiva del partit -un resum del programa socialista-, però que "no hi ha hagut resposta". Lastra ha informat que Iglesias s'ha negat a donar noms per formar uns equips de negociació.La renúncia de Podem a fer de Catalunya una "línia vermella" i de renunciar al referèndum no ha estat prou per desbloquejar les negociacions amb Iglesias. Lastra ha recordat que la direcció de Podem va decidir votar en contra de la suspensió dels "polítics presos" en la mesa del Congrés. La dirigent socialista ha insistit en què la voluntat del lideratge del PSOE és que Espanya "tingui un govern d'esquerres". "Seguirem buscant una cord de cooperació possible", ha dit.Aquesta ha estat la cinquena trobada entre tots dos líders des de les eleccions del 28-A. Posats a buscar algun senyal de com van realment les converses entre els socialistes i Podem, alguns periodistes han destacat l'ambient més relaxat d'aquesta trobada que les que s'havien produït anteriorment. En la darrera, concretament, no havien intercanviat pràcticament cap paraula mentre se saludaven a l'inici. Aquest cop, Sánchez i Iglesias s'han mostrat parladors i han estat conversant mentre eren fotografiats.Abans de la trobada, Pablo Iglesias ha assegurat que està disposat a oferir "garanties" al president del govern espanyol, Pedro Sánchez, que respectarà la seva posició en relació a Catalunya si aconsegueix formar un govern de coalició. Iglesias, que ha mostrat "lleialtat" a Sánchez en el seu "lideratge" sobre la carpeta catalana, ha formalitzat la posició just abans de reunir-se amb el cap de files dels socialistes per explorar la viabilitat d'un govern compartit amb Unides Podem.Iglesias ha recalcat, en una entrevista aquest dilluns a Telecinco, que la seva formació no fixarà cap "línia vermella" sobre el referèndum d’autodeterminació a Catalunya i ha apuntat que, en el cas que els presos demanin l’indult, "hi haurà d’haver una discussió" al Consell de Ministres però que es "respectarà el lideratge del PSOE i de Sánchez per plantejar que el que passa a Catalunya no se solucionarà als tribunals".Iglesias ha insistit en la necessitat d’un "govern de coalició", la seva prioritat. Ha advertit que seria "irresponsable" preveure una nova convocatòria electoral i ha demanat al PSOE que comenci a "negociar seriosament" i no a través de "globus sonda".Catalunya i la presència d'Unides Podem al govern espanyol són els dos esculls d’aquesta negociació entre la formació morada i Sánchez, però Iglesias sosté que només dues "excuses" del PSOE per tancar la porta a un govern representatiu del vot dels ciutadans.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 5,90€ al mes, perquè la informació de qualitat té un valor.

Fes-te subscriptor