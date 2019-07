Els observadors denuncien que Marchena ha comès vint vulneracions de drets al judici de l'1-O

Fins a 20 conclusions apleguen les vulneracions de drets humans i processals que s’han comès, durant quatre mesos, al judici de l’1-O al Tribunal Suprem. Aquesta és la conclusió de l’informe preliminar acadèmic que aquest dimarts ha presentat la plataforma International Trial Watch, que ha coordinat el punt de vista de fins a 60 observadors internacionals que han seguit el procés judicial contra l’independentisme, amb el suport de fins a 30 organitzacions internacionals.Es tracta, segons ha informat Luca Gervasoni, d’un informe dirigit a la societat, elaborat per acadèmics i professionals reconeguts, que denuncia des d’una primera vulneració de la llibertat dels presos, fins a la vulneració del dret a un jutge natural o predeterminat per la llei. “Hem fet 900 pàgines descrivint les sessions, i hem elaborat comunicats setmanal amb valoracions dels portaveus de la plataforma”, ha relatat Gervasoni, com a base d'aquest informe. De tot això, ha afegit el professor en dret processal per la UB, Iñaki Rivera, n’ha sorgit un informe també aprofitable per anar a Estrasburg.“Espanya s’ha convertit en un estat desobedient”, ha alertat Rivera, que ha destacat les continuades vulneracions d’allò que indica Nacions Unides en matèria de drets humans. I en aquest camí, ha advertit, “en el dret no es pot triar quan obeir o desobeir”. Per això, i malgrat que pressuposa que el Tribunal Suprem obviarà els resultats dels experts, espera que els gestos de la justícia espanyola canviïn, ja que el judici pot marcar un precedent que vagi més enllà de la situació catalana en matèria restrictiva de drets.Més informació en els propers minuts

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 5,90€ al mes, perquè la informació de qualitat té un valor.

Fes-te subscriptor