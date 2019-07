La Guàrdia Civil torna a entrar a la Generalitat per reclamar documents de l'1-O

La Guàrdia Civil ha tornat a entrar al Palau de la Generalitat aquest dimarts al matí per reclamar documentació vinculada al referèndum de l'1-O. Agents del cos armat vestits de paisà també s'han personat al Departament de Treball, a Exteriors i a Intervenció General d'Economia, segons ha pogut confirmarEs tracta d'un requeriment ordenat per la titular del jutjat d'instrucció 13 de Barcelona, Alejandra Gil, que investiga els preparatius de l'1-O. L'ordre data del 5 de juliol, segons ha avançat El Periódico , i demana a la policia judicial que acudeixi a diversos departaments de l'administració catalana per demanar expedients de contractació en compliment d'una petició de la Fiscalia. Entre la documentació requerida hi figuren, entre d'altres, documents de contractació vinculats al registre de catalans a l'exterior.El ministeri públic havia sol·licitat nova documentació per acreditar si es va produir alguna despesa pública per l'organització del referèndum independentista, en concret, el pagament als observadors internacionals que van col·laboració en la supervisió de la votació.La nova intervenció de la Guàrdia Civil a la Generalitat arriba després que la jutge hagi donat per tancat el gruix de la investigació sobre l'1-O. Per ara, la causa implica una trentena de dirigents independentistes i alts càrrecs de la Generalitat del govern de Puigdemont.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 5,90€ al mes, perquè la informació de qualitat té un valor.

Fes-te subscriptor