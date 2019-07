Un informe policial contradiu la versió de Cs el dia de l'Orgull: ni agressions físiques ni seguir consells

Un informe policial -que recullen diversos mitjans- contradiu la versió de Ciutadans dels fets que van tenir lloc dissabte passat durant la manifestació de l'Orgull LGTBI a Madrid. La candidata de la formació Begoña Villacís va explicar a TVE que els polítics de Cs havien sentit "por" i que havien trobat a faltar més presència policial protegint la comitiva. Però aquest dimarts la Policia Nacional ha elaborat un informe que detalla el que va passar i apunta que el partit no va seguir les instruccions dels agents, desmenteix les agressions físiques i afirma que sí que hi havia una vintena de policies preparats per qualsevol incident que es pogués produir.El que explica doncs la Prefectura Superior de Policia de Madrid és radicalment diferent al de Villacís. En l'informe es defensa que és fals que els agents triguessin en arribar, de fet en tot moment asseguren que els membres de la formació van estar acompanyats per agents vestits de paisà de la policia judicial. El cos també detalla que van ser els polítics els que van demanar protecció a la Policia Nacional el dissabte al matí i que creessin un cordó dins de la marxa. La policia s'hi va negar.L'escrit parla de fins a dues vegades que Ciutadans va fer cas omís de les recomanacions de la policia, que els va suggerir abandonar la marxa. En aquesta línia, assegura que no hi va haver agressions, només insults i llançament d'objectes que no van ferir ningú.

