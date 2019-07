El Govern esquiva la crisi entre JxCat i ERC pel pacte a la Diputació de Barcelona: «No ens afecta»

La reunió setmanal del Govern es presentava com una de les més complicades dels últims mesos, pel divorci entre les forces independentistes. La crisi provocada pels pactes postelectorals -el més sonat, el de la Diputació de Barcelona- ha impactat en l'executiu de Quim Torra i ha erosionat encara més la relació entre els socis , per bé que que aquest dimarts el Govern ha intentat desinflar l'escenari de desconfiança. La consellera de la Presidència i portaveu, Meritxell Budó, ha esquivat el xoc entre Junts per Catalunya (JxCat) i ERC. "No ens afecta", ha afirmat. Budó ha puntualitzat que l'executiu és "granític" i que està "conjurat a tirar endavant la legislatura".JxCat ha volgut visualitzar la unitat de la seva formació -tot i les discrepàncies internes en relació al pacte amb el PSC a la Diputació-, fins al punt que Torra ha arribat a la reunió setmanal del Govern acompanyat de tots els consellers i conselleres del seu espai polític. A banda de l'escenificació, la portaveu de l'executiu ha derivat als partits les reflexions sobre els pactes postelectorals. "Al Govern no hem parlat d'aquests temes", ha afirmat la portaveu, que ni tan sols s'ha referit a les paraules de la seva predecessora, Elsa Artadi, que aquest dilluns va afirmar que la unitat entre forces independentistes havia "tocat fons"."Aquest Govern no és monocolor. Sap que s'ha de treballar de forma lleial. Estem conjurats i continuarem treballant, més enllà que les formacions que ens representin tinguin les seves discrepàncies", ha afirmat Budó. "Estem conjurats a tirar endavant la legislatura", ha recalcat. El Govern ha comunicat que no està previst cap contacte entre Quim Torra i Pere Aragonès fora de l'àmbit formal del consell executiu, malgrat que la mateixa ERC havia advertit que el pacte a la Diputació de Barcelona tindria "conseqüències" al Govern.En un context de dificultats d'entesa entre JxCat i ERC, Budó ha apuntat que Torra manté la voluntat de cercar una "unitat estratègica" com a resposta a la sentència del Tribunal Suprem. La ronda de contactes iniciades setmanes enrere amb partits, entitats sobiranistes, sindicats i patronals continua aquest dimarts amb una reunió amb Cecot.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 5,90€ al mes, perquè la informació de qualitat té un valor.

Fes-te subscriptor