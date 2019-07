Pujant les egües cavalls i pollins a les muntanyes de la Vall Fosca per passar l'estiu més frescos i disfrutant de bones pastures #Pallars @visitvallfosca pic.twitter.com/paCCn9hnCW — Jordi Peró Enjaume (@MONTSEC_) July 8, 2019

Cavalls i eugues busquen noves pastures quan arriba l'estiu. Per aquest motiu, els equins es dirigeixen muntanya amunt a la Vall Fosca per tal de cercar millor menjar i més bona temperatura.Un vídeo de Jordi Peró mostra el multitudinari trànsit dels animals per una carretera del Pallars.

