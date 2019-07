La Ribera d'Ebre rebrota dotze dies després del devastador incendi

Primers senyals de vida sobre la terra calcinada de la Ribera d'Ebre, on fa tot just dotze dies es va proclamar un dels focs més devastadors de les últimes dècades. La complicada geografia i les condicions meteorològiques extremes per l'onada de calor històrica que va patir Catalunya van dificultar les tasques d'extinció que es van allargar onze dies. L'incendi es va donar finalment per extingit aquest dilluns després d'arrasar prop de sis mil d'hectàrees. Es tracta, doncs, d'un dels pitjors focs, en concret, el segon més gran a Catalunya des del 1998 Les flames van devorar grans extensions de camps i boscos, però també algunes granges, provocant danys enormes als pagesos de la zona que ara esperen ansiosos poder reprendre la seva activitat.Però la vida no s'atura malgrat tot i avui la terra cremada de l'Ebre ja deixava entreveure alguns rebrots que amb els anys acabaran esborraran el pas del foc per la zona. La imatge l'ha difós el cap del Grup d'Actuació Forestal (GRAF), Marc Castellnou. "Primers senyals de vida a la Torre de l'Espanyol", anuncia en una piulada amb una fotografia.L'incendi que ha assotat la Ribera d'Ebre ha situat aquesta comarca com la segona més castigada pel foc els últims 20 anys . Segons les dades recopilades pel Departament d'Agricultura, fins a 2.425,4 hectàrees havien estat cremades en aquesta comarca, entre 1999 i finals del 1998 -la meitat dels quals, el 2012-, cosa que la feia la sisena comarca amb més zona calcinada.Si se li sumen les 6.000 hectàrees d'aquests dies -pràcticament totes als municipis de la comarca-, però, avança quatre llocs en aquesta trista classificació, ja que es tracta del segon incendi més virulent des del 1998, també.

