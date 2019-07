Mor una noia en un accident de trànsit a la C-17 a Osona

L'accident de trànsit d'aquest dilluns a la C-17 Foto: Trànsit

Una veïna de l'Esquirol (Osona), de 19 anys, ha mort a causa d'un accident de trànsit d'aquest dilluns a la tarda. Tal com explica el Servei Català de Trànsit, el sinistre es va produir al punt quilomètric 42 de la C-17 a Seva, en sentit Barcelona.Per causes que encara s'estan investigant, el turisme amb dos ocupants va sortir de la via i com a conseqüència de l'impacte, la conductora i el passatger davanter van resultar ferits en estat crític. La conductora va ser traslladada a l'Hospital Parc Taulí de Sabadell, on posteriorment ha mort. D'altra banda, el passatger davanter va ser traslladat a l'Hospital de la Vall d'Hebron de Barcelona.Arran de la incidència, es van activar quatre patrulles del cos dels Mossos d'Esquadra, sis dotacions dels Bombers de la Generalitat, els quals van efectuar tasques d'excarceració, i tres ambulàncies i l'helicòpter medicalitzat del Sistema d'Emergències Mèdiques (SEM). Els Mossos van rebre l'avís a les 17.40h.Amb aquesta víctima, són 82 les persones que han mort en accident de trànsit aquest any a la xarxa viària interurbana de Catalunya.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 5,90€ al mes, perquè la informació de qualitat té un valor.

Fes-te subscriptor