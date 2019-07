Gorka Knörr, nou delegat de la Generalitat a Madrid

⚠️ #ÚltimaHora Gorka Knörr [@GorkaKB] serà el nou delegat de la Generalitat a Madrid. Avui serà nomenat https://t.co/xuyZCVXRbl pic.twitter.com/sSzfjGBqV1 — Catalunya Ràdio (@CatalunyaRadio) July 9, 2019

Gorka Knörr serà el nou delegat del Generalitat a Madrid, segons ha avançat Catalunya Ràdio . El càrrec està vacant des que Ferran Mascarell va decidir presentar-se a les eleccions municipals a Barcelona.El polític basc, que va néixer a Tarragona, va ser eurodiputat per Eusko Alkartasuna, entre 1999 i 2001 i va ocupar el cinquè lloc a la llista de JxCat a les passades eleccions europees, liderada per Puigdemont. En la seva vida professional treballa com a assessor d’empreses.El 2001 fou elegit diputat per Eusko Alkartasuna a les eleccions al Parlament Basc. De 2001 a 2005 va ser vicepresident primer de la mesa del Parlament Basc i assessor del Departament d'Ordenació del Territori, Habitatge i Medi Ambient del Govern Basc.

