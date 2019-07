L'«spin-off» de Merlí ja té data i porta el català per primera vegada a una producció de Movistar+

Els fans de la sèrie Merlí de TV3 estan entusiasmats: l'spin-off que porta per nom Merlí: Sapere aude , centrat en la vida universitària d'en Pol (Carlos Cuevas), ja té data. La producció de Movistar+ s'estrenarà al desembre i TV3 l'emetrà un any després. En total, vuit capítols de 50 minuts que se centraran en la vida universitària del protagonista, que començarà a estudiar filosofia a la Universitat de Barcelona. També hi sortirà un dels personatges de la sèrie original, en Bruno Bergeron (David Solans), mentre que María Bolaño (interpretada per Maria Pujalte) prendrà el rol del professor Merlí i interpretarà una professora que motivarà el Pol al llarg de la trama. La sèrie incorporarà diàlegs en català i castellà i es convertirà, així, en la primera producció de Movistar+ que tindrà trames en llengua catalana.Una altra incorporació serà l'actriu argentina Azul Fernández, que farà de Minerva, una noia amb molta iniciativa que ha deixat el seu país d'origen per qüestions politicoeconòmiques. Segons el guionista, Héctor Lozano, introduir aquest personatge és una picada d'ull a l'Argentina, país on ha tingut molt d'èxit la sèrie Merlí.

