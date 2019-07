​Detingut per cobrar durant set anys la pensió de la seva mare morta

La Guàrdia Civil ha detingut a la localitat de Dolores (el Baix Segura) un home com a presumpte autor d'un delicte contra la Seguretat Social en cobrar durant set anys la pensió de la seva mare morta l'any 2011, segons informa el Diari la Veu . Pel que sembla, hauria defraudat més de 34.600 euros, segons ha informat aquest dilluns l'institut armat en un comunicat.La informació va arribar als investigadors per mitjà d'un ciutadà que es va personar en dependències de la Guàrdia Civil fa tres mesos i va indicar les seves sospites sobre el frau que estava cometent l'home, de 66 anys.Els agents van comprovar que la mare havia mort el maig de l'any 2011 i que el seu fill mai va comunicar a les autoritats la defunció.Després de realitzar una investigació, els agents van constatar que aquest home es va beneficiar de la pensió contributiva de la seva mare des del mes següent de la defunció fins al mes de març del 2018, data en la qual el banc, en veure que el document d'identitat que els figurava estava caducat, va sol·licitar un altre que estigués en vigor, a més de la fe de vida. En no rebre cap de les dues coses, l'entitat bancària va bloquejar el compte corrent.La suma total dels diners defraudats fins al moment que el banc va bloquejar el compte ascendia a 34.653 euros, l'equivalent a 82 mesos de pensió. La setmana passada, després de concloure les investigacions, agents de la Guàrdia Civil de Dolores el van detenir com a presumpte autor d'un delicte contra la Seguretat Social.Després de prendre-li declaració, l'home va quedar en llibertat amb obligació de presentar-se al jutjat quan siga requerit.

