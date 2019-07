Una Maria del Mar Bonet més íntima que mai arriba al «Sense Ficció» de TV3

Lluís Llach, Maria Mar Bonet i Rafael Subirachs a la Cova del Drac, l'any 1967. Foto: Pau Barceló

FITXA TÈCNICA

Direcció: Joan López Lloret

Guió: Joan López Lloret i Jordi Bianciotto

Edició: Tomàs Muñoz

Producció: Eduard Fisa Una coproducció de TV3 i SomBatabat

Amb la col·laboració de la Fundació Toni Catany i Comunicamanagers

"És la més universal de tots nosaltres". Aquestes paraules de Lluís Llach defineixen una de les múltiples facetes de Maria del Mar Bonet, una de les icones més destacades de la cultura catalana, que arriba aquest dimarts a les 21.55h al Sense Ficció de TV3, amb un documental, Maria del Mar, que mostra a parts iguals pinzellades íntimes i la trajectòria més pública de l'artista. El film s'ha presentat prèviament, en la seva versió llarga per a les sales, al cinema Texas de Barcelona, en una première amb presència de l'artista.El documental, dirigit per Joan López i amb guió d'ell mateix i del periodista musical Jordi Bianciotto -articulista de-, arrenca a l'Havana, on l'artista va gravar el seu darrer disc, Ultramar, amb músics -i músiques- locals, i va alternant entre Cuba, Mallorca, Barcelona o el País Valencià, mentre repassa la trajectòria de l'artista disc a disc, amb la seva pròpia veu i la de nombrosos testimonis d'excepció, com el seu germà Joan Ramon Bonet, Joan Manuel Serrat, Lluís Llach, Manolo García, Nacho Duato, Martirio, Borja Penalba o Biel Mesquida.Maria del Mar explora alguns aspectes personals d'una artista notablement gelosa de la seva intimitat -"Mumare ens volia educar, mon pare ens deseducava amb art i cançons"-, entre rodatge actual i imatges d'època. I desgrana, tant per veu de la pròpia Maria del Mar Bonet com dels que l'han conegut, alguns trets fonamentals d'una artista única. Com quan la pròpia Maria del Mar recorda que l'impacte d'Àguila Negra (1971) li va donar la raó per entossudir-se a cantar en català -"Per què una cançó en la nostra llengua no haurioa de ser un èxit?"-, o quan Llach dona una altra de les claus de la seva brillant trajectòria: "Mai s'ha sotmés a modes, ni a consells, ni a res"."Una veu universal de la música catalana". Així defineix Bianciotto ala figura de Maria del Mar Bonet, de qui ressalta la seva capacitat per "eixamplar límits" musicals, i com va ser pionera a practicar la "trobada, més que no pas fusió", amb músiques d'altres cultures, fins al punt d'esdevenir "precursora" del que ara es coneix com a world music. El crític destaca també la capacitat de l'artista per explorar "diferents àmbits", des de posar veu a destacats poetes catalans fins a endinsar-se en músiques amb l'arrel al camp mallorquí. "Una artista ambiciosa, en el millor sentit de la paraula", resumeix.Ambiciosa, i reivindicativa, però sense fer-hi escarafalls. Com ha tornat a demostrar un altre cop en la preestrena, en què Maria del Mar Bonet ha fet una breu intervenció per agrair el treball de l'equip tècnic i de TV3, que ha conclòs demanant més presència dels músics als mitjans. "Ens agradaria a tots els músics d'aquest país que comptessin amb nosaltres les nostres ràdios i televisions, perquè la nostra ràdio estigués més present. Però no en un documental, sinó cada setmana".A la presentació, que ha omplert de gom a gom les prop de 200 places de la sala gran dels Texas, hi han assistit, entre d'altres, artistes coetanis com Joan Isaac, Manel Joseph o Jordi Batiste; el director de TV3, Vicent Sanchis, el director de cinema -i impulsor de la nova vida del Texas- Ventura Pons, i els artífex directes del documental: el director, Joan López; el coguionista Jordi Bianciotto i el productor, Eduard Fisa. A més d'una reduïda representació política, encapçalada per la portaveu de JxCat al Congrés i exconsellera de Cultura, Laura Borràs; i el líder d'ERC a l'Ajuntament de Barcelona, Ernest Maragall, que s'ha mantingut entre el públic i no hi ha intervingut.