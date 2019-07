Quim Torra destaca el paper de Jordi Porta per fer d'Òmnium un «espai de país transversal»

El president de la Generalitat, Quim Torra, ha elogiat el paper jugat per Jordi Porta al servei del país i la seva tasca com a president d'Òmnium Cultural, entitat que va convertir en un "espai de país transversal". El president ho ha dit en l'acte de presentació del llibre de memòries de Porta, He tingut sort amb la gent que he conegut, que s'ha fet a l'Ateneu Barcelonès i que s'ha convertit en un homenatge a la figura i el trajecte vital de Jordi Porta.Torra ha destacat la feina de Porta per convertir Òmnium Cultural en un estri útil i representatiu de la societat catalana, una tasca que després d'ell van continuar Muriel Casals i Jordi Cuixart. Porta va ser president d'Òmnium entre el 2002 i el 2010, període en què es va fer una profunda renovació de l'entitat. Amb anterioritat, havia estat director de la Fundació Bofill des del 1971 i durant prop de trenta anys.En el transcurs de l'acte s'han llegit missatges d'adhesió enviats des de la presó per Jordi Cuixart, president d'Òmnium, i Jordi Sànchez, expresident de l'ANC, que han elogiat la trajectòria de Porta. Cuixart ha assegurat que "mentre l'odi del feixisme pretén recórrer tot el planeta, nosaltres ens trobem defensant els drets humans". Entre els presents hi havia l'expresident Jordi Pujol, així com el vicepresident d'Òmnium, Marcel Mauri.

