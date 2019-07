Butragueño, implicat en un frau internacional que afecta el Reial Madrid

Nova entrega de l' escàndol internacional d'Oman i Tanzània que esquitxa de ple el Reial Madrid. Segons revela aquest dimarts el diari digital InfoLibre , el mitjà espanyol que forma part de l'European Investigative Collaborations (EIC), consorci que ha difós els documents de Football Leaks, les operacions fraudulentes del club blanc impliquen directament a Emilio Brutagueño. Emblema del Reial Madrid, va ser nomenat director de Relacions Institucionals per Florentino Pérez el 2010, quatre anys abans de la trama d'operacions fraudulentes.El directiu de la Fundación Real Madrid -entitat jurídicament independent del club, però "controlada per ell"- Manuel Parreño va negociar emprant el nom del club l'organització d'un partit amistós veterans i l'obertura d'una escola de Futbol al sultanat d'Oman. A la vegada, l'exjugador i aleshores entrenador del juvenils del Reial Madrid Rubén de la Red va negociar en termes semblants a Tanzània.En la segona part de la revelació de documents, s'ha conegut que Butragueño va participar de primera mà en l'operació: el 2013 va reunir-se amb l'empresari Said Al Shabibi per transmetre el seu suport oficial als projectes. En la trobada hi van participar Parreños i de la Red, ambdós acomiadats després d'una investigació internat, i també una representant de l'ambaixada espanyola.La mateixa investigació que va acabar amb l'acomiadament dels dos principals implicats també va afectar Butragueño, que va declarar davant la Comissió Ètica. El directiu va treure ferro a l'assumpte i finalment va ser eximit de tota responsabilitat, malgrat que l'encarregat d'analitzar el cas, Carlos Martínez de Albornoz, va demanar supervisar totes les seves activitats.La petició del secretari de l'òrgan intern, lluny de complir-se, va ser tombada d'immediat per Pedro López Jiménez, president del Reial Madrid i home de la màxima confiança de Florentino Pérez. López Jiménez va escriure Martínez per correu electrònic amb una ordre meridianament clara: "No facis res. Parlarem".En el cas d'Oman, el club va ser condemnat el febrer al pagar una indemnització de més d'un milió d'euros a un empresari local. En el de Tanzània, el Reial Madrid en va sortir il·lès, però va haver de negociar un any amb el govern del país africà per aconseguir-ho.La informació revela que, aparentment en nom del club blanc, Parreño i l'agent canari Rayco García van negociar la celebració d'un partit el 2014 entre les "llegendes" del Reial Madrid i les del Barça a Oman, que hauria d'haver estat l'avantsala d'un negoci sostingut superior: l'obertura d'una escola esportiva del club blanc.El partit es va anunciar al país àrab amb tot luxe, i s'afirmava que el disputarien exjugadors de màxim nivell com Figo, Rivaldo, Roberto Carlos, Deco o Hierro, a més del propi De la Red. El matx es va celebrar efectivament, però "tant les llegendes blanques com les blaugranes eren totes espanyoles: Michel Salgado, Pavón, Fernando Sanz, Hierro, Amavisca, Goicoetxea o Víctor Múñoz eren potser els més coneguts", segons informa infoLibre.El contracte per celebrar el partit anava encapçalat pel nom i l'emblema del Reial Madrid, però el CIF no era el seu, sinó el de l'associació d'exjugadors del club, i aquest mateix argument va emprar el Reial Madrid per desvincular-se de les acusacions de frau rebudes des d'Oman, afegint-hi que prendria les accions pertinents si l'entitat de veterans hagués fet "un ús indegut de les marques comercials del Reial Madrid sense el nostre coneixement i consentiment".

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 5,90€ al mes, perquè la informació de qualitat té un valor.

Fes-te subscriptor