Neymar planta el PSG en el primer entrenament de la temporada

Neymar Jr és pràcticament en rebel·lia al PSG. El jugador brasiler no s'ha presentat al primer entrenament de l'equip després de les vacances, segons ha informat el propi club en un comunicat.El PSG afegeix que Neymar ha plantat els seus companys "sense autorització". El club afegeix que "deplora aquesta situació" i que prendrà les "mesures apropiades".El moviment de Neymar arriba en ple festival de rumors i informacions sobre un possible retorn al FC Barcelona, equip que va abandonar ara fa dos anys precisament per marxar al PSG, després que l'equip parisenc abonés la seva clàusula de rescissió.La trajectòria -i el futbol- de Neymar a París ha esta notablement per sota de la de la seva època blaugrana, i el mateix jugador ha expressat el desig de tornar a Barcelona. Els pesos pesants del vestidor -incloent-hi Messi- veurien amb bons ulls l'operació, que, no obstant, sembla complexa per l'important cost econòmic que comportaria.

