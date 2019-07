ERC i JxCat arriben a un acord per governar amb majoria absoluta a Salt

ERC i Junts per Catalunya han tancat un acord per formar govern a Salt. Els set regidors republicans i els quatre de JxSalt sumen majoria absoluta, una situació que segons l'alcalde republicà, Jordi Viñas, garanteix "la governabilitat". De fet, Viñas ha governat els darrers quatre anys en minoria, tot i que l'anterior soci de govern va ser la CUP.Segons l'acord que han fet públic aquest dilluns, el nou equip de govern tindrà tres tinences d'alcaldia. Dues seran per als republicans Àlex Barceló i Toni Vidal mentre que la tercera l'assumirà la cap de llista de JxSalt, Margarita de Arquer. Viñas destaca en un comunicat que l'acord és "fruit del consens" entre les dues formacions i la voluntat de desenvolupar plegats "projectes ambiciosos". El pacte també estableix quatre dedicacions exclusives.Durant les pròximes setmanes i mesos s'aniran dissenyant, comunicant i aplicant tot el paquet de mesures i accions que inclou el programa de govern però Viñas insisteix en el fet que l'objectiu és desenvolupar el projecte engegat ara fa quatre anys focalitzat en la cohesió social, la justícia i la dinamització de la població.Per la seva banda, de Arquer explica que és un "bon acord" per desenvolupar temes cabdals i, al mateix temps, per tenir "un govern fort i favorable al dret a decidir". De Arquer recorda que des del primer moment van mostrar a Esquerra la seva predisposició a formar un govern de coalició.

