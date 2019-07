Concentració a Barcelona en suport a la víctima de la violació múltiple a Manresa

La plaça de Sant Jaume de Barcelona ha acollit aquest dilluns a la tarda una concentració en suport a la víctima de la violació múltiple de fa dos anys a Manresa i de rebuig a l'agressió sexual. Més d'un centenar de persones, la majoria dones, han participat en la mobilització responent a la convocatòria de diverses entitats feministes.El cas s'està jutjant aquests dies a l'Audiència de Barcelona i les persones concentrades han expressat amb càntics i cartells el seu rebuig a la "justícia patriarcal", per no considerar agressió sexual qualsevol abús sexual sense consentiment explícit de la víctima.La Fiscalia demana per als sis acusats principals penes que oscil·len entre els 10 i els 12 anys de presó per abús sexual, tot i que considera provat que tots ells van penetrar la noia vaginalment i dos d'ells també oralment. A banda, un dels inculpats també s'enfronta a set anys i mig de presó més per tres delictes d'obstrucció a la justícia.Diverses entitats feministes han llegit manifestos on s'ha criticat la violència masclista, la inseguretat que pateixen les dones i la dificultat per tirar endavant investigacions judicials contra els agressors sexuals.

