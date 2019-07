Lleida tomba el «pacte del bilingüisme» de PSC i Cs i el català tornarà a ser preferent

El català tornar a ser preferent a la Paeria de Lleida. L'alcalde, Miquel Pueyo, ha explicat en una entrevista a NacióDigital que l'idioma tornarà a recuperar l'estatus que tenia abans del pacte firmat entre Àngel Ros i Ciutadans a inici de la passada legislatura, i ha indicat que ho farà d'una manera "tranquil·la".Segons Pueyo, l'acord entre socialistes i ciutadans va generar un problema allà on no n'hi havia cap, i ha aventurat que possiblement no s'imprimiran més programes de la Festa Major en castellà (ni en cap altre idioma) i que les tramitacions seran en català per bé que el castellà també es farà anar si es demana.

